Ван Гал назвал слабое место сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о победе своей команды над командой США (3:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что за европейскую национальную команду голами отметились Мемфис Депай (10-я минута), Дэйли Блинд (45+1) и Дензел Дюмфрис (81).

«Мы хотели создавать много свободных зон, наш план сработал. Мы отлично действуем в обороне, однако совершаем ненужные потери, когда контролируем мяч. Нужно улучшить этот аспект, чтобы добиваться лучших результатов и стать чемпионами мира», – приводят слова ван Гала нидерландские СМИ.

Добавим, что на стадии 1/4 финала чемпионата мира-2022 сборная Нидерландов встретится с победителем матча национальных команд Аргентины и Австралии.