Ибрагимович полностью восстановился после травмы и приступит к тренировкам на следующей неделе

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович полностью восстановился после травмы и готов приступить к полноценным тренировкам в общей группе на следующей неделе.
По информации зарубежной прессы, первое занятие 41-летний форвард проведет уже в понедельник, 5 декабря.
Напомним, по окончании прошлого сезона, в котором «Милан» завоевал чемпионский титул, швед лег под нож и перенес операцию.
После 15 туров «Милан» с 33 очками идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на семь очков.