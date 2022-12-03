Дешам считает, что сборная Франции сильнее Бразилии на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о выступлении национальной команды Франции на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению 43-летнего уругвайца, французы являются фаворитам на нынешнем мундиале.

«Сборная Франции – лучшая команда. Французы немного опаснее Бразилии. Мне нравится их стиль игры, качество игроков, несмотря на травмы. Франция более подготовлена, чтобы стать чемпионами, чем Бразилия. У них фантастический состав! Мбаппе, Гризманн, Жиру и молодые таланты вроде Камавинга. Все мастера футбольного дела», приводят слова Форлана французские СМИ.

Добавим, что сборная Франции заняла первое место в группе D, набрав шесть очков и одержав две победы, и вышла в плей-офф ЧМ-2022. В стадии 1/8 финала подопечные Дешама встретятся со сборной Польши. Матч состоится 4 декабря.