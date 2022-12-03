Тренер сборной Сенегала Сиссе может пропустить матч 1/8 финала ЧМ с Англией из-за болезни

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе может пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Англии из-за болезни.

«Алиу болеет уже пару дней. Я могу подтвердить, что он болен и у него небольшая температура, поэтому мы должны быть осторожны с его ситуацией. Вчера мы сами провели тренировку, используя его инструкции. Надеюсь, завтра он сможет прийти и оказаться на скамейке запасных с игроками», - приводит зарубежная пресса слова помощника Сиссе - Реджиса Богарта.

Напомним, матч Англия - Сенегал состоится 4 декабря. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

На данный момент определился только один участник четвертьфиналов: им стала сборная Нидерландов, обыгравшая в 1/8 финала США со счетом 3:1.