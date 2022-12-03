Клинсманн заявил, что будет рад победе сборной Аргентины на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн высказался о выступлении национальной команды Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что, как и многие футбольные фанаты, немецкий специалист хочет видеть чемпионом мира Лионеля Месси.

«Я буду в восторге, если титул возьмет сборная Аргентины, потому что в каком-то смысле мы все немного Лионель Месси. Мы желаем, чтобы этот парень добился желаемого преуспел и выиграл свой первый чемпионат мира или ,хотя бы, дошел до поздней стадии турнира», — приводит слова Клинсманна британская пресса.

Добавим, что сборная Аргентины заняла первое место в группе C, набрав шесть очков. Победитель матча между сборными Аргентины и Австралии в 1/8 финала ЧМ-2022 встретится с национальной командой Нидерландов в четвертьфинале.