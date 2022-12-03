Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду был внесен в символическую сборную худших футболистов группового этапа чемпионата мира в Катаре. Список игроков был составлен порталом SofaScore.
Отметим, что в настоящий момент Роналду находится без клуба, но выступает на мировом первенстве в составе сборной Португалии.
Вратарь: Мешаль Баршим (Катар).
Защитники: Хомам Ахмед (Катар), Франсиско Кальво (Коста-Рика), Оскар Дуарте (Коста-Рика), Алистер Джонстон (Канада).
Полузащитники: Тажон Бушанан (Канада), Абдулела Аль-Мальки (Саудовская Аравия), Карим Будиаф (Катар), Мэтью Леки (Австралия).
Нападающие: Альмоез Али (Катар), Криштиану Роналду (Португалия).
Добавим, что португальская национальная сборная вышла из группы H с первого места и встретится с командой Швейцарии в 1/8 финала турнира. На счету 37-летнего форварда три сыгранных матча и один гол.