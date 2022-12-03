Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ

«Польша вышла из группы — и у нас получилось бы». Сутормин — о «Зените», сборной России и ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед жеребьевкой плей-офф Кубка России рассказал «Плеймейкеру» о своих симпатиях на проходящем в Катаре чемпионате мира, вспомнил недавнюю драку со «Спартаком» и порассуждал на тем ухода нашего футбола в Азию.