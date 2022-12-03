Ван Дейк о победе над США: Мы можем играть даже лучше

Защитник сборной Нидерландов Верджел Ван Дейк прокомментировал победу своей команды над США в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

«Думаю, мы можем играть даже лучше. Мы хотим прогрессировать. Мы уже сделали шаг вперед, забили два фантастических гола. Соперники отыграли один мяч, но мы нашли способ продолжить борьбу. Это многое говорит о нашей команде.

Сегодня мы лучше владели мячом, но мы очень самокритичны. Люди в Нидерландах очень критичны, потому что мы можем показывать лучший футбол.Теперь нужно восстановиться. У нас есть два дополнительных дня, и это будет нам на руку», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Нидерландов. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. После паса Дензела Дюмфриса точно пробил Мемфис Депай. В компенсированное время первого тайма преимущество нидерландской команды удвоил Дейли Блинд после голевой передачи Дюмфриса.

Во втором тайме команды обменялись острыми атаками. На 76-й минуте отставание американцев сократил Хаджи Райт, забивший гол, после передачи Кристиана Пулишича. А на 81-й минуте гол на свой счет записал и сам Думфрис, забивший с передачи Блинда.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем игры между сборными Аргентины и Австралии.