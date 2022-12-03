«Реал» желает приобрести Аспиликуэту зимой

Руководство «Реала» заинтересовано в услугах защитника «Челси» Сесаре Аспиликуэте. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что мадридский клуб планирует осуществить сделку в зимнее трансферное окно и готов потратить шесть миллионов евро.

Как утверждает источник, сливочные рассчитывают на опыт и лидерство 33-летнего испанца, чтобы укрепить защиту своей команды. Представители королевского клуба хотят освободить место для футболиста АПЛ, продав Альваро Одриосолу «Роме».

Напомним, что Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года. За лондонскую команду он провел 493 матча, забил 17 голов и отдал 56 результативных передач.