Вратарь «Боруссии» и сборной Швейцарии отреагировал на интерес «Баварии»

Голкипер дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мюнхенской «Баварии».

«Слышал ли я о слухах об интересе «Баварии»? Нет, и это мне безразлично Я играю за дортмундскую «Боруссию», и у нас большие планы. Это все, что меня волнует», - приводит слова вратаря зарубежная пресса.

Напомним, в текущем сезоне Кобель провел 17 матчей, в которых пропустил 19 мячей.

Вместе со своей национальной командой футболист вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в которой швейцарцы сыграют против Португалии.