«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника сборной Марокко Амрабата 

Руководство Ливерпуля планирует подписать полузащитника Фиорентины и сборной Марокко Софьяна Амрабата. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отметим, что в настоящий момент 26-летний игрок выступает на чемпионате мира в Катаре в составе своей национальной сборной.

Как утверждает источник, представители клуба АПЛ впечатлены игрой хавбека на мундиале и хотят связаться с «Фиорентиной» по поводу возможного трансфера. Итальянская команда не планирует расставиться с игроком. Сообщается, что помимо красных Амрабатом интересуется «Севилья».

Напомним, что Амрабат выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. В текущем сезоне за фиолетовых он провел 20 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом Серии А рассчитан до конца сезона-2023/2024.