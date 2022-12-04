Месси отреагировал на победу Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира с Австралией

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победу команды над Австралией в первом раунде плей-офф чемпионата мира.

Напомним, что матч 1/8 финала завершился победой южноамериканской команды со счетом 2:1. Лионель забил первый гол во встрече.

«Мы уверенно контролировали ход игры. Да, пропустили, но это ни на что не повлияло. Это был очень трудный матч, с точки зрения физики. Мы сделали маленький шаг к трофею», — цитирует Месси пресс-служба аргентинской федерации футбола.

Добавим, что в четвертьфинале Аргентина встретится с Нидерландами. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря.