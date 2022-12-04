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Антуан Гризманн: Секрет успеха на чемпионате мира - баланс и компактность

Французская команда заняла первое место в группе D, набрав шесть очков и одержав две победы.
04 декабря 2022 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, что влияет на успешную игру команды на чемпионате мира.

Сегодня «трехцветные» сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Очень важна атакующая игра, но не менее важно сохранять баланс и компактность, когда вы без мяча. Без хорошей игры в защите вы не сможете добиться успеха. Дембеле и Жиру проделывают очень ценную работу без мяча, от Мбаппе нужно меньше, но для нас важно, чтобы он оставался свежим для контратак и атакующих прорывов», – заявил Антуан на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Венесуэлы Хесусом Валенсуэлой.

источник: «Советский спорт»
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