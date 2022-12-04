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Ухудшения состояния здоровья Пеле за последние сутки не наблюдается

Он был признан Международной ассоциацией футбола лучшим футболистом XX века.
04 декабря 2022 11:47
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны подробности о состоянии здоровья легендарного бразильского нападающего Пеле.

Напомним, что ранее трехкратному чемпиону мира диагностировали также респираторную инфекцию. На своей странице в социальной сети Пеле сообщил, что находится на плановом ежемесячном обследовании.

Позже сообщалось, что врачи приостановили применение химиотерапии, поскольку она не приносит должного эффекта.

«Пеле хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции. Ухудшения состояния в последние 24 часа не наблюдается», — цитируют медиков бразильские СМИ.

Добавим, что 82-летний Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1978).

источник: «Советский спорт»
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