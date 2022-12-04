«Нам будет сложно, Нидерланды захотят забрать у нас мяч». Месси - о предстоящем четвертьфинале ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 против Нидерландов.

Игра пройдет 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Аргентину ожидает очень тяжелый матч. Думаю, нам будет сложно, ведь Нидерланды захотят забрать у нас мяч. На стадии четвертьфинала чемпионат мира становится еще сложнее», — цитирует Месси пресс-служба национальной команды.

Напомним, что в 1/8 финала Нидерланды обыграли США со счетом 3:1. Аргентина нанесла поражение Австралии - 2:1.