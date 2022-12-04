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Роналду недоволен своим игровым временем в сборной Португалии на ЧМ-2022

По мнению 37-летнего португальца, Сантуш слишком рано убирает его с поля.
04 декабря 2022 12:13
автор: Глеб Шевяков

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду негативно реагирует на тренерские решения главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша. Об этом сообщает португальская пресса.

Отмечается, что на данный момент португальский нападающий не провел ни одной полной игры на чемпионате мира в Катаре.

Как утверждает источник, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что ему дают слишком мало игрового времени на мундиале. Футболиста меняли во всех трех матча группового этапа ЧМ-2022. Федерация футбола Португалии игнорирует назревший конфликтом между игроком и наставником и просит сконцентрироваться на турнире.

Добавим, что Роналду принял участие в трех матчах мирового первенства. На его счету один забитый мяч.

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