Кейн заявил, что находится в своей лучшей форме на ЧМ-2022

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о своем физическом состоянии перед матчем своей национальной команды с Сенегалом в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что на мундиале 29-летний нападающий провел три игры и отметился тремя результативными передачами.

«Нога меня не беспокоит, я отлично себя чувствую. Хочется забить, но групповая стадия без этого прошла хорошо. Оцениваю свое выступление на отлично, сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо. Надеюсь, что забью в следующих матчах», – приводят слова Кейна британские СМИ.

Добавим, что встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Англии и Сенегала состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало — 22:00 мск.