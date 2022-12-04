Маррей назвал нападающего сборной Аргентины Месси мужиком  

49-я ракета мира, британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о выступлении форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что на мундиале 35-летний аргентинец провел четыре игры, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
«Месси — мужик», — написал 35-летний спортсмен в своих соцсетях.
Добавим, что в матче 1/8 финала мирового первенства сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии со счетом 2:1. 9 декабря подопечные Лионеля Скалони встретятся со сборной Нидерландов.