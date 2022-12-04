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«Атлетико» хочет подписать защитника «Интера» де Врея

30-летний игрок может стать свободным агентов в конце текущего сезона.
04 декабря 2022 13:12
автор: Глеб Шевяков

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Интера» Стефан де Врей интересен мадридскому «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.

Отметим, что контракт нидерландского футболиста с миланским клубом истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет видеть 30-летнего футболиста в своей команде с целью укрепления обороны.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили защитнику сборной Нидерландов новый контракт.

Напомним, что де Врей пришел в «Интер» в июле 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за итальянский клуб он провел 16 матчей и забил один гол.

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