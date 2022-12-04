«Атлетико» хочет подписать защитника «Интера» де Врея

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Интера» Стефан де Врей интересен мадридскому «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.
Отметим, что контракт нидерландского футболиста с миланским клубом истекает летом 2023 года.
Как утверждает источник, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет видеть 30-летнего футболиста в своей команде с целью укрепления обороны.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили защитнику сборной Нидерландов новый контракт.
Напомним, что де Врей пришел в «Интер» в июле 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за итальянский клуб он провел 16 матчей и забил один гол.