Месси поддержал Суареса после вылета сборной Уругвая с чемпионата мира 

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на выступление национальной команды Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что подопечные Диего Алонсо заняли третье место в группе H, уступив путевку в плей-офф сборным Португалии и Южной Кореи.

«Я всегда рядом и поддерживаю своего друга Луиса Суареса, что бы ни произошло. Мне грустно от вылета Уругвая, но это футбол. Им необходимо сосредоточиться на дальнейших турнирах», – приводит слова Месси испанская пресса.

Добавим, что на мировом первенстве Суарес провел три матча и отметился одной результативной передачей.