Куртуа признался, что сборной Бельгии стыдно за свое выступление на ЧМ-2022

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что бельгийцы не смогли пробиться в финальную стадию мирового первенства, заняв третье место в группе F.

«После нашего вылета, буду поддерживать сборную Испании и следить за другими игроками «Реала». На последних чемпионате мира и Евро мы выступали крайне посредственно. Нам всем стыдно за нашу игру. Теперь сосредоточимся на отборах к Евро-2024. Нас трудно назвать золотым поколением, ведь мы не брали трофеи. Мы просто талантливая команда со звездными игроками», – приводят слова Куртуа испанские СМИ.

Добавим, что Куртуа провел три матча на чемпионате мира-2022, пропустил два гола и две встречи отстоял на ноль.