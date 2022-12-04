Кулибали уверен, что сборная Сенегала способна обыграть Англию в 1/8 финала ЧМ

Защитник лондонского «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился ожиданиями от предстоящего матча своей национальной команды с Англией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, по мнению 31-летнего игрока, сенегальцы способны пройти дальше на мундиале.

«Мы отличный пример для всех африканских команд на этом чемпионате мира. Наше желание победить принесло результат. Мы бьемся каждый матч и способны на многое. Даже без Садио Мане мы остаемся сплоченной командой и сделаем все возможное, чтобы обыграть Англию», – приводит слова Кулибали бразильская пресса.

Напомним, что встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Англии и Сенегала состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало матча — 22:00 мск.