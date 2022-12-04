Полузащитник «Палмейраса» Скарпа подписал контракт с «Ноттингем Форест»

Руководство «Ноттингем Форест» объявило о подписании хавбека «Палмейраса» Густаво Скарпа на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Отмечается, что 28-летний бразилец присоединится к английскому клубу в январе 2023 года после того, как истечет его соглашение с зелено-белыми.

Как утверждает источник, игрок подписал долгосрочный контракт с красными до июня 2026 года. По словам футболиста, он счастлив оказаться в АПЛ и считает новый этап карьеры интересным вызовом.

Напомним, что Скарпа выступал за «Пальмейрас» с января 2018 года. Всего за бразильский клуб он провел 211 матчей, забил 37 голов и отдал 51 результативную передачу.