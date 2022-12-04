Каминьский заявил, что сборная Польши готова рискнуть в матче с Францией

Форвард сборной Польши Якуб Каминьский высказался о предстоящем матче своей команды с Францией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что на групповом этапе мундиаля подопечные Чеслава Михневича заняли второе место в группе C, набрав четыре очка.

«После выхода из группы мы немного расслабились. Мы все еще осознаем, насколько серьезный соперник нам встретится в плей-офф. Но нам нечего терять, мы готовы рискнуть в матче с Францией, хотя французы являются фаворитами. Необходимо четко действовать по плану нашего главного тренера и использовать свой шанс», – приводят слова Каминьского польские СМИ.

Напомним, что встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Польши и Франции состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало матча – 18:00 мск.