Коди Гакпо рассказал, когда определится со своим будущим

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал, что отложил все переговоры о своем будущем до окончания чемпионата Мира-2022 в Катаре.

«Я должен быть честен: сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на турнире и хочу хорошо выступать, продолжать помогать команде», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Действующее соглашение игрока с клубом из Эйндховена рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. Всего за основную команду он провел 159 матчей, забил 55 мячей и отдал 50 результативных передач.