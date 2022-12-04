Гави рассказал, что главная цель сборной Испании – это победа на чемпионате мира 

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави рассказал о целях своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что испанцы настроены на победу на мировом первенстве.

«Поражение от Японии станет для нас уроком. К счастью, это не повлияло на наш выход в плей-офф. У нас есть четкий план и все игроки знают, что нужно делать. Вся сборная сконцентрирована на одной цели, мы хотим стать чемпионами мира. Мы будем отдавать все силы, чтобы добиться этого достижения», – приводит слова хавбека «Барселоны» испанская пресса.

Напомним, что матч 1/8 финала мундиаля в Катаре между сборными Испании и Японии состоится во вторник, 6 декабря. Начало встречи – 18:00 мск.