«Начинает раздражать»: Ван дер Варт - об игре Месси на чемпионате мира-2022

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт оценил игру нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1).

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно? Меня начинает раздражать Месси», - приводит слова Рафаэла зарубежная пресса.

В четвертьфинале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов, которая ранее обыграла сборную США (3:1)