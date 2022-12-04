Андрей Канчельскис: Для сборной Аргентины самое главное — результат

«Сейчас для сборной Аргентины самое главное — результат. Мы видим, какое идёт на них давление со всех сторон: от болельщиков и прессы. Все кому не лень требуют от них красивого и результативного футбола. Я думаю, что на первом месте у них результат, а на игру уже никто не будет смотреть.

Скажу, что сборная Нидерландов тоже не очень понравилась мне. Сейчас у них нет ярко выраженных лидеров. Играют с натяжкой. Думаю, что матч между ними будет боевым. Аргентина и Нидерланды будут играть на результат», — сказал Канчельскис «Чемпионату».