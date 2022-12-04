«Реал» хочет подписать форварда сборной Португалии Леао

Представители мадридского «Реала» заинтересованы в услугах нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэля Леао. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что 23-летний форвард не готов покинуть Италию зимой, поэтому сделка возможна в следующее летнее трансферное окно.

Как утверждает источник, главный тренер сливочных Карло Анчелотти впечатлен игрой португальского игрока и не против, чтобы он присоединился к его команде. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость футболиста оценивается в 85 миллионов евро.

Напомним, что Леао присоединился к «Милану» в августе 2019 года. В текущем сезоне за «россонери» он принял участие в 20 встречах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.