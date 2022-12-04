Валерий Масалитин: У японцев на генетическом уровне заложено терпение

«У японцев на генетическом уровне заложено терпение. Они с немцами и испанцами героически стояли, не давая ничего сделать сопернику. Японцы хорошо физически подготовлены, они здорово убегали в контратаки. Не каждая команда сможет так терпеть», — сказал Масалитин Газете.Ru.

Вчера сборная Японии одержала победу над Испанией со счетом 2:1.

На 11-й минуте счет открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората. Во втором тайме японцы сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Отличились Рицу Доан и Ао Танака.

Победа позволила сборной Японии занять первое место в группе, набрав шесть очков. Вторыми стали испанцы (4 очка). Германия, несмотря на победу над Коста-Рикой, не смогла обеспечить себе выход в плей-офф турнира, став лишь третьей.