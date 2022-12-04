Каждый футболист сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на ЧМ-2022

Каждый футболист сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что игрокам национальной команды положены бонусы за выход в каждый последующий раунд ЧМ-2022.

Напомним, что сегодня, 4 декабря, родоначальники футбола сыграют против Сенегала в 1/8 финала мирового первенства. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Сальвадора Иваном Бартоном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.