Ширер оценил выступление Месси на чемпионате мира в Катаре

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что сборная Аргентины пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 австралийцев со счетом 2:1.

«Мы счастливчики, потому что видим выступление Месси своими глазами. Его игра против Австралии много говорит о его таланте, желании и футбольных способностях. Он выдающийся игрок, который прекрасно контролирует мяч. Когда он в гуще событий, весь стадион наблюдает только за ним», – приводит слова Ширера британская пресса.

Добавим, что Месси на текущем мундиале принял участие в четырех играх, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В 1/4 финала ЧМ-2022 аргентинцы встретятся со сборной Нидерландов.