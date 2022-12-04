Саутгейт заявил, что сборная Англии намерена обыграть Сенегал в основное время

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Сенегалом в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что англичане надеются на победу в основное время.

«Мы будем готовы к серии пенальти. У нас две победы из трех в этой лотерее, но нам есть над чем работать дальше. Мы планируем одержать победу за 90 минут, чтобы не тратить свои силы и нервы на дополнительное время и пенальти. Но если это произойдет, игроки готовы к этому психологически и физически», – приводят слова Саутгейта британские СМИ.

Напомним, что встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Англии и Сенегала состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало матча – 22:00 мск.