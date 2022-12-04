Родри – о поражении от сборной Японии: Игра ускользнула от нас за 10 минут 

Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказался о поражении своей национальной команды от Японии (1:2) в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению 26-летнего игрока, испанцы полностью восстановились от проигрыша.

«Матч оказался очень напряженный, но сейчас мы уже не думаем об этом. Игра просто ускользнула от нас за десять минут. У нас была небольшая паника, с этим придется смириться. В раздевалке была мрачная атмосфера, но мы уже восстановились и готовы к новым победам», – приводит слова Родри испанская пресса.

Напомним, что сборная Испании вышла из группы E со второго места, набрав четыре очка после трех матчей. В 1/8 финала мирового первенства подопечные Луиса Энрике встретятся со сборной Марокко (6 декабря).