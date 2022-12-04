Шакири высказался о Роналду в преддверии матча между сборными Португалии и Швейцарии

Форвард «Чикаго Файер» и сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился мнением об игре Криштиану Роналду.

Отмечается, что игроки встретятся на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 между национальными командами Португалии и Швейцарии.

«Роналду – прирожденный бомбардир, который готов забить в любой момент, в ворота любого соперника. Он один из лучших в мире наравне с Месси. У него сложился громадный опыт в таких турнирах. Он один из ключевых футболистов в составе сборной Португалии, но это команда состоит не только из одного Роналду. Там есть много отличных качественных исполнителей, которые могут сделать разницу. Мы должны действовать слаженно против такого соперника», – приводит слова Шакири португальская пресса.

Напомним, что встреча 1/8 финала мундиаля в Катаре между сборными Португалии и Швейцарии состоится 6 декабря. Начало матча – 22:00 мск.