Тите заявил, что Неймар сыграет в матче 1/8 финала ЧМ между сборными Бразилии и Южной Кореи

Форвард сборной Бразилии Неймар примет участие в матче своей национальной команды против Южной Кореи в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 30-летний бразилец пропустил 2-й и 3-й тур группового этапа мундиаля, так как в первом матче своей сборной против Сербии (2:0) получил травму лодыжки.

По информации источника, главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил участие нападающего в матче плей-офф ЧМ-2022 во время пресс-конференции.

Добавим, что встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Бразилии и Южной Кореи состоится 5 декабря. Начало матча – 22:00 мск.