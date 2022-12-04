Месси поддержал Мартинеса, назвав Лаутаро очень важным игроком для сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поддержал форварда Лаутаро Мартинеса. Футболист пока не смог отличиться на чемпионате мира-2022 в Катаре и потерял место в основном составе национальной команды.

«Лаутаро - очень важный игрок для нас. Он нападающий и живет тем, что забивает голы», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

В четвертьфинале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов, которая ранее обыграла сборную США (3:1)