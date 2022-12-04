Мбаппе и Левандовски выйдут в стартовых составах сборных Франции и Польши на матч 1/8 финала ЧМ

Сборные Франции и Польши огласили стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 4 декабря, в Дохе. Начало матча – 18:00 мск.
Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Польша: Войчех Шченсны, Бартош Берешиньски, Якуб Кивер, Камиль Глик, Мэтти Кэш, Пшемыслав Франковски, Себастьян Шиманьски, Гжегож Крыховяк, Петр Зелиньски, Якуб Каминьски, Роберт Левандовски.
Добавим, что в зависимости от исхода матча, в 1/4 финала мирового первенства сборная Франции или Польши встретится с победителем пары Англия-Сенегал.
источник: «Советский спорт»