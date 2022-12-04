«Вулверхэмптону» интересен форвард «Атлетико» Кунья 

Руководство «Вулверхэмптона» находится в переговорах с мадридским «Атлетико» по поводу трансфера нападающего Матеуса Куньи. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отметим, что контракт бразильца с командой из Мадрида действует до конца сезона-2025/2026.

По информации источника, клуб АПЛ уже сделал официальное предложение по 23-летнему игроку и в данный момент обсуждают детали сделки с «матрасниками». В дальнейшем «волки» свяжутся с агентом бразильского футболиста для согласования личного контракта.

Напомним, что Кунья присоединился к «Атлетико» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Диего Симеоне он отыграл 17 матчей и забил два гола. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.