Канчельскис считает, что сборная Сенегала может обыграть Англию в 1/8 финала ЧМ-2022

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал комментарий в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Англии и Сенегала.
«Сборная Сенегала может пройти сборную Англии - это все-таки плей-офф, на одну игру можно собраться», - приводит слова Канчельского Metaratings.ru.
Встреча между национальными командами состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Сальвадора Иваном Бартоном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
источник: «Метарейтинг»