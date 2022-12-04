Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением об игре партнера по национальной команде Джуда Беллингема на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, 29-летний нападающий впечатлен выступлением хавбека на мундиале.

«Он потрясающий игрок, для которого начало турнира складывается просто отлично. Он обладает качествами настоящего лидера в столь юном возрасте и он энергичен, вечно бегает в игре или на тренировке. Я впечатлен его качеством игры. Ему только 19 лет, поэтому он будет становиться лучше и развиваться как футболист. Я знаю его характер, он точно это сделает», – приводит слова Кейна британская пресса.

Добавим, что Беллингем на мировом первенстве в Катаре в составе сборной Англии провел три матча и забил один гол.