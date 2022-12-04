Златко Далич: Хорватия не должна недооценивать сборную Японии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Японии.

«Хорватия не должна никого недооценивать. Японцы сражаются, как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 5 декабря, на стадионе «Аль-Вакра». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем США Исмаилом Эльфатом. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.