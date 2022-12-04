Адебайор назвал сильные стороны сборных Японии и Хорватии

Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Японии и Хорватии.

По его мнению, в данном матче у обоих национальных команд равные шансы на успех, сообщает Telecom Asia Sport.

Сила сборной Хорватии заключается в ее капитане Луке Модриче, умеющем контролировать темп игры, но сборная Японии в группе с Испанией и Германией показала, что способна на многое. Адебайор также выделил у обеих сборных сильные фланги.

Матч Япония - Хорватия состоится 5 декабря. Матч четвертьфинала чемпионата мира пройдет в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и начнется в 18:00 по Москве.