Батак рассказал о том, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2022

Бывший защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак высказал предположение по поводу гипотетического выступления сборной России на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 45-летний черногорец не считает, что российская национальная сборная была бы главным аутсайдером на мундиале.

«Заметно, что небольшие сборные развиваются на футбольном поле. Яркий примером могут послужить команды Австралии, Южной Кореи и Японии, которые стали способны обыгрывать таких грандов, как Испания и Германия. Не думаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре. На групповом этапе ты выкладываешься по полной, всеми способами пытаешься пробиться в плей-офф, а затем привыкаешь к турниру. Никто не может сказать, как бы выглядела Россия на этом чемпионате мира. Все зависит от ситуации», – приводит слова Батака «РБ Спорт».

Добавим, что сборная России в квалификации к ЧМ-2022 заняла второе место в турнирной таблице и должна была сыграть в стыковом матче за выход со сборной Польши, однако по решению ФИФА была отстранена от выступлений на международных турнирах.