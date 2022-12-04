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Мусиала рассказал, что разочарован вылетом сборной Германии с ЧМ-2022

Немецкая национальная команда не смогла выйти из группы, заняв третье место.
04 декабря 2022 18:21
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о вылете своей национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что подопечные Ханса-Дитера Флика заняли третье место в группе E и завершили свое выступление на мировом первенстве.

«Сейчас мне все еще сложно подобрать нужные слова. Этот мундиаль должен был стать для нас особенным, потому что мы ставили перед собой самый высокие цели. Каждый игрок сборной крайне разочарован. Придется использовать этот неприятный опыт в будущем, чтобы не допускать таких оплошностей в дальнейшем. Это поражение закалит и мотивирует всех нас!», – написал 19-летний хавбек в своих соцсетях.

Добавим, что на этом чемпионате мира Мусиала принял участие в трех встречах и отметился одной результативной передачей.

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