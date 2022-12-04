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Маккенни заявил, что футбол в США развивается в правильном направлении

Американская национальная команда вышла в 1/8 финала ЧМ, где уступила сборной Нидерландов со счетом 1:3.
04 декабря 2022 18:41
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник сборной США и «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился мнением о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению 24-летнего хавбека, американский футбол развивается в правильном направлении.

«Наш успех на турнире доказывает, что возрождается большое уважение к североамериканскому футболу и к футболу в нашей стране. В будущем мы можем стать фаворитами в этом виде спорта. Пока до этого далеко, но мы движемся в правильном направлении», – приводят слова Маккенни американские СМИ.

Добавим, что на текущем мировом первенстве сборная США вышла в 1/8 финала, но проиграла матч Нидерландам со счетом 1:3.

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