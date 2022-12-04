Маккенни заявил, что футбол в США развивается в правильном направлении

Полузащитник сборной США и «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился мнением о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению 24-летнего хавбека, американский футбол развивается в правильном направлении.

«Наш успех на турнире доказывает, что возрождается большое уважение к североамериканскому футболу и к футболу в нашей стране. В будущем мы можем стать фаворитами в этом виде спорта. Пока до этого далеко, но мы движемся в правильном направлении», – приводят слова Маккенни американские СМИ.

Добавим, что на текущем мировом первенстве сборная США вышла в 1/8 финала, но проиграла матч Нидерландам со счетом 1:3.