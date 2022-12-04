Хавбек сборной Португалии Карвалью назвал Швейцарию серьезным соперником

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с национальной командой Швейцарии.

Отмечается, что 30-летний хавбек считает швейцарскую сборную серьезным соперником.

«Мы встретимся с командой Швейцарии, которая хороша в контроле мяча, и будем готовы к этому. Мы должны быть сконцентрированы во время всей встречи, чтобы не допустить ошибок и сыграть, как мы того хотим. Мы должны использовать нашу сильную сторону, нашу сплоченность, ведь нам предстоит сразиться с очень сильным соперником, и детали будут иметь ключевую роль», – приводят слова Карвалью британская пресса.

Добавим, что встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Португалии и Швейцарии состоится во вторник, 6 декабря. Начало – 22:00 мск.