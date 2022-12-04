Защитник сборной Австралии Бехич оценил игру своей команды на ЧМ-2022

Защитник сборной Австралии Азиз Бехич поделился мнением о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что во встрече 1/8 финала мундиаля австралийцы проиграли сборной Аргентины со счетом 1:2.

«Это станет огромным шагом для продвижения футбола в Австралии. Буду надеяться, что мы вдохновим будущее поколение футболистов в нашей стране, ведь мы показали, что можем соперничать с лучшими игроками мира. Больно осознавать, что для нас турнир закончился, мне кажется , мы могли проходить дальше», – приводят слова Бехича британские СМИ.

Добавим, что мировом первенстве Бехич провел четыре игры в составе сборной Австралии и не отметился результативными действиями.