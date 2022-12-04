Рекордный гол Жиру и дубль Мбаппе принесли сборной Франции победу над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Франции оказалась сильнее национальной команды Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «трехцветных».

В составе победителей отличились Ольвье Жиру (44-я минута), который стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, и дважды Киллиан Мбаппе (74-я и 90+1-я).

Поляки ответили забитым мячом в исполнении Роберта Левандовского (90+9-я, с пенальти).

Таким образом, подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал мирового первенства, где сыграют против победителя пары Англия - Сенегал. Этот матч состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.