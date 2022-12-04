«Это было нелегко». Дешам - о победе над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после победы своей команды над Польшей (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована, чтобы огорчить нас и пройти дальше. В перерыве мы поменяли несколько позиций и обрели некоторую сплоченность», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал мирового первенства, где сыграют против победителя пары Англия - Сенегал. Этот матч состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.