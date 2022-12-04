Англия и Сенегал объявили стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022, Стерлинг пропускает игру

Тренерские штабы сборных Англии и Сенегала определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Накануне пресс-служба родоначальников футбола сообщила, что игру по семейным обстоятельствам пропустит Рахим Стерлинг.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.
Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Сисс, Б. Менди, Дьятта, Ндиай, Сарр, Диа.
Встреча между национальными командами состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Сальвадора Иваном Бартоном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.