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Англия и Сенегал объявили стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022, Стерлинг пропускает игру

Встреча состоится сегодня, 4 декабря.
04 декабря 2022 21:07

Тренерские штабы сборных Англии и Сенегала определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Накануне пресс-служба родоначальников футбола сообщила, что игру по семейным обстоятельствам пропустит Рахим Стерлинг.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Сисс, Б. Менди, Дьятта, Ндиай, Сарр, Диа.

Встреча между национальными командами состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Сальвадора Иваном Бартоном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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